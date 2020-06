02-06-2020, Reclame/ advertorial / advertentie

Autoverzekering in Groningen goedkoper dan in Amsterdam

Als u binnenkort een nieuwe autoverzekering moet afsluiten, of u denkt erover om van autoverzekering te wijzigen, dan is het goed om onderstaande te lezen voordat u dit doet.

Premie afhankelijk per regio

Bijna alle verzekeringsmaatschappijen kijken bij autoverzekeringen naar de regio waar u woont en baseren daarop hun premie. Zij doen dit, omdat het bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam veel drukker is en er daardoor veel meer aanrijdingen plaatsvinden dan in Groningen. Meer aanrijdingen betekent meer schade en dus meer uitkeringen (lees: kosten) voor de verzekeraar. U zou misschien denken dat wanneer bij dezelfde maatschappij dezelfde auto wordt verzekerd, ook de premie hetzelfde is, maar dat is niet zo. Volgens een onderzoek gedaan door de Consumentenbond uit 2017 staat de provincie Groningen op de derde plaats als het gaat om de laagste premies voor een autoverzekering. Deze premie kan bijvoorbeeld in Groningen veel goedkoper zijn dan in Noord-Holland of Zuid-Holland.





Een verzekeringsmaatschappij is vrij in haar acceptatie- en premiebeleid. Dat betekent dat deze maatschappij zelf mag bepalen of zij de verzekerde accepteert en welke premie betaald moet worden voor de afgesloten verzekering. De meeste verzekeraars bepalen hun premie op grond van de stad, of zelfs postcode, waar de verzekerde woont. Sommige verzekeraars delen die stad – wanneer het om een grote stad gaat – daarbij ook nog op in wijken. U kunt zich dus wel voorstellen dat er veel verschillende premies gehanteerd worden voor een en dezelfde verzekering.

Vergelijk voordat u besluit

Uit bovenstaande mag blijken dat het verstandig om onderzoek te doen voordat u een nieuwe verzekering gaat afsluiten of besluit om uw huidige verzekering op te zeggen om naar een andere maatschappij te gaan. Het doen van onderzoek kan u namelijk flink veel geld besparen, soms zelfs honderden euro’s.

Hoe gaat u aan de slag met uw onderzoek? U kunt informatie zoeken op internet. Als u zoekt op “autoverzekeringen vergelijken”, ziet u al snel tal van websites die u hierbij kunnen helpen bij het vinden van de beste autoverzekeraar. Een andere mogelijkheid is om verschillende verzekeringsmaatschappijen te benaderen.

U kunt dan met opgave van uw postcode en huisnummer een vrijblijvende offerte opvragen. Het een sluit het ander niet uit, uiteraard kunt u zowel op internet zoeken als bij de verzekeringsmaatschappijen om informatie vragen. Het belangrijkste is dat u goed geïnformeerd bent op het moment dat u de autoverzekering afsluit, want het zou zonde zijn om meer te betalen dan nodig. U kunt dan met een gerust gevoel rondrijden in de wetenschap dat u goed verzekerd bent en toch niet teveel betaalt.