03-06-2020, Annet Vieregge 112Gr.

Scooter en automobilist botsen in Winschoten

Winschoten - Woensdagmiddag zijn om 11:57 uur een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen bij de Beersterweg. De scooterrijder raakte gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van het ongeval is niks bekend. De politie noteerde de gegevens van beide partijen. Fruitema sleepte de auto af. De scooter was al snel opgehaald.