03-06-2020, 112Groningen

Brandweer doet metingen in woning Oude Pekela

Oude Pekela - Woensdagmiddag moest de brandweer naar de Laurens Jansz. Costerstraat in Oude Pekela voor het meten van koolmonoxide waarde in een woning.

`S morgens was de traumahelikopter en de ambulance op hetzelfde adres ook al ingezet geweest , daarbij was 1 persoon naar het ziekenhuis overgebracht. De exacte toedracht is niet duidelijk.