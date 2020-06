03-06-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - M. Nuver & tekstbron OOGTV

Uitslaande brand Gezellelaan Groningen (Video)

Groningen - Aan de Gezellelaan in de Villabuurt-West in de stad Groningen heeft woensdagavond een uitslaande brand gewoed in een schuur naast een woning. Dat meldt OOGTV.

De bewoner is bij de brand lichtgewond geraakt. De eerste melding van de brand kwam rond 20.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Al snel was duidelijk dat meer hulp nodig was. “Het gaat om een uitslaande brand in een houten schuur die direct naast een woning staat”, zegt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Daarop hebben we ook een tweede tankautospuit en een hoogwerker opgeroepen. Eenmaal ter plaatse konden we de brand snel onder controle krijgen.