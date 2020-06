04-06-2020, 112Groningen.nl

14-jarige jongen uit Haren weer terecht

Haren - Vanaf de Spinozalaan in Haren is sinds 20:45 uur vanavond een 14 jarige jongeman vermist.

De politie verspreidde door middel van een burgernetmelding informatie over de jongeman.





Update: De jongen is weer terecht. Hij is in goede gezondheid aangetroffen.