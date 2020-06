04-06-2020, OM.nl bron

Politieman gepakt met kilo cocaïne

Groningen - De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft donderdag de bewaring bevolen voor de duur van veertien dagen van een 30-jarige politiemedewerker van de eenheid Noord-Nederland op verdenking van het voorhanden hebben van cocaïne.

In de auto van de verdachte is een kilo cocaïne aangetroffen. In zijn woning is een grote hoeveelheid contant geld gevonden. Het onderzoek is nog in volle gang. De politiemedewerker werd 1 juni aangehouden.

Tweet