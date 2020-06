04-06-2020, Marjon Teerhuis 112Gr.

Kind op fiets geschept door automobilist

Hoogezand - Op de Albert Cuypstraat in Hoogezand is donderdagmiddag rond 16:10 uur een kind op een fietsje aangereden door een automobilist.

De toedracht is niet bekend. De verwondingen leken mee te vallen, het kind werd in een ter plaatse gekomen ambulance even gecontroleerd door ambulancebroeders. De politie noteerde de gegevens ter plaatse.