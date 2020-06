04-06-2020, Facebook Politie Groningen

Vrouwen bespuugd en bekogeld met stenen bij Zilvermeer

Groningen - De politie is op zoek naar een groep van ongeveer acht jongens die afgelopen dinsdag bij het Zilvermeer twee ‘dames’ bekogelden met stenen, afval en zand. Ook werden beide vrouwen in het gezicht gespuugd.



De incidenten vonden plaats tussen 19.00 en 19.30 uur. In de buurt van het toiletgebouw werden de twee dames ingesloten door een groep van acht á negen jongens. Ze werden uitgescholden en bekogeld met zand. Toen de vrouwen wegliepen, volgde de groep jongens op de fiets, en bekogelde hen met stenen en afval. Toen de vrouwen net voorbij Kardinge waren, spuugde één van de jongens beide vrouwen in het gezicht en riep daarbij ‘corona’ naar de dames. Zegt Oogtv.

Het gaat om een groep jongens tussen de 8 en 15 jaar oud. Eén van hen reed op een donkergrijze fiets van het merk MONA. Opvallend was ook dat een aantal jongens een blauw voetbalshirt droeg met een V-vormige witte streep over de borst.

Weet je meer, bel de politie via 0900-8844 of stuur. Je kan ook anoniem bellen met 0800-7000 of anoniem via 0900-7000.