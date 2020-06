05-06-2020, Annet Vieregge 112Gr. & Marc Zijlstra 112Gr.

Eenzijdig verkeersongeval bij Nieuwolda

Nieuwolda - Aan de Binnen AE bij tussen Nieuwolda-Oost en Woldendorp is vrijdagmorgen een eenzijdig ongeluk gebeurd.

Het ongeluk gebeurde even na half negen. Door een nog onbekende oorzaak de bestuurder van een personenauto de macht over het stuur kwijt en belandde in de sloot. De brandweerkorpsen van Woldendorp en Finsterwolde werden gealarmeerd om de bestuurder uit de benarde positie te bevrijden.





Over de oorzaak van het ongeluk, is op zit moment nog niks bekend. De Binnen AE tussen Nieuwolda-Oost en Woldendorp was gestremd voor het verkeer.