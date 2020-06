05-06-2020, RIVM Twitter bron

RIVM: 15 personen overleden & info Infectieradar

Landelijk - Vandaag zijn er 210 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 11 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

Er zijn 15 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Infectieradar eerste resultaten

Bijna 60.000 mensen in Nederland doen mee aan Infectieradar. Een van de onderzoeken waarmee het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de gaten houdt. Deelnemers aan Infectieradar vullen elke week een vragenlijst is waarin ze aangeven of zij wel of geen klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met het nieuwe coronavirus. Iedereen in Nederland kan mee doen, met of zonder klachten. Vandaag zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Nieuwe deelnemers zijn welkom.