05-06-2020, Marjon Teerhuis 112Gr.

Fietser ten val in Hoogezand

Hoogezand - Een man is vrijdagmiddag om 17:20 uur gewond geraakt na een valpartij op de Hoofdstraat in Hoogezand. Ook werd de traumahelikopter gealarmeerd, maar die werd al snel weer gecanceld.

Het letsel bleek gelukkig mee te vallen, de gewonde man is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens.