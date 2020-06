05-06-2020, Politie Ommelanden midden

Politie zoekt getuigen van aanrijding

Veendam - De politie zoekt getuigen van een aanrijding. De aanrijding vond 2 juni rond 15.10 plaats op de Sorghvlietlaan in Veendam.

Bij dit ongeval werd een fietser aangereden door een auto. De bestuurder van de auto is gestopt om de fietsster overeind te helpen, maar stapte daarna weer in en reed weg zonder gegevens achter te laten. De auto werd bestuurd door een man met een grijze baard. De man droeg een korte broek. De politie komt graag in contact met getuigen. Zij kunnen bellen met 0900-8844. Zaaknummer 2020144604