05-06-2020, Patrick Wind & Ruben H. - 112Gr

Paard belandt in sloot

Haren - Op de Hoornsedijk in Haren is vrijdagavond een paard in een sloot beland.

Waardoor het paard in de sloot is beland is niet bekend. De brandweer van Haren kwam ter plaatse om het dier op het droge te helpen.