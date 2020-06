06-06-2020, Twitter @WIS_JeroenB Rijkswaterstaat & Oogtv.nl tekst

Levensecht ‘lichaam’ in bosjes blijkt pop

Haren - Hulpdiensten moesten vrijdag uitrukken voor een ‘lichaam’ dat aangetroffen was in de bosjes bij de A28 nabij Haren. Dat dat meldt een Groningse boa zaterdag op Twitter. Zegt Oogtv.nl

“We kregen van een weginspecteur van Rijkswaterstaat een melding dat er in de bosjes langs de A28 bij Haren een lichaam zou liggen”, meldt de buitengewoon opsporingsambtenaar. “Daarop zijn we ter plaatse gegaan en zijn een onderzoek begonnen.” Al snel bleek dat het niet ging om een lichaam. “Van afstand leek het alsof het een lichaam was maar uiteindelijk was het niets minder dan een sekspop.”

De boa’s hebben de pop verwijderd. “Dit hebben we direct gedaan om meerdere meldingen te voorkomen.” Hoe de pop in de bosjes terecht is gekomen is onbekend.