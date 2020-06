06-06-2020, Martin Nuver, Michael Huising & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

A7 dicht door ongeval met meerdere voertuigen (Video)

Groningen - Op de A7 tussen Westerbroek en Foxhol, ter hoogte van Kuil banden, is zaterdagmiddag een forse file ontstaan door een ongeval met meerdere voertuigen.

Het ongeval gebeurde rond tien voor één in de richting van Hoogezand. De hulpdiensten kwamen massaal met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan de inzittenden van de betrokken voertuigen.



Het ongeval betrof een zogeheten Kopstaart-botsing waarbij zeker vijf voertuigen betrokken raakte. De inzittenden van de voertuigen werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op hun verwondingen.



De A7 vanaf de stad richting Hoogezand is volledig afgesloten voor het verkeer door de politie en Rijkswaterstaat. Door het ongeval ontstond er een lange file van enkele kilometers vanaf het Knooppunt Westerbroek tot aan de ongevalsloactie.







Update: Rond 13:25 uur werd één rijstrook van de A7 weer vrijgegeven door Rijkswaterstaat. Eén andere rijstrook blijft nog wel dicht in verband met het onderzoek. Voor zover bekend zijn er bij het ongeval geen personen gewond geraakt.



De betrokken voertuig zijn allemaal dusdanig beschadigd dat deze door een bergingsbedrijf moeten worden weggesleept.

