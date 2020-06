06-06-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Automobilist gewond na fors ongeval bij Siddeburen (Video)

Siddeburen - Aan de Stolderijweg tussen Wagenborgen en Siddeburen is zaterdag aan het einde van de middag een automobilist de macht over het stuur verloren, tegen een boom gebotst en vervolgens met de auto in een weiland terecht gekomen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over de inzittende(n) van de personenauto. Ook de traumahelikopter kwam ter plekke om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulance personeel.



Over de oorzaak van het eenzijdige verkeersongeval is momenteel nog niks bekend, de politie zal onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht van het ongeval. De Stolderijweg is momenteel afgesloten voor het verkeer in verband met de hulpverlening.