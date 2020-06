06-06-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Dier in put houdt brandweer anderhalf uur bezig

Nieuw Scheemda - De brandweer van Scheemda werd zaterdagavond gealarmeerd voor een dier in een put/ kelder nabij een boerderij aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda.

Door de meldkamer werd één tankautospuit ter plekke gestuurd. Al snel bleek het dat er meer hulp nodig was om het dier uit de put te halen. Een speciaal team, dat gespecialiseerd is om dieren uit putten- en/of kelders te halen, kwam vanaf Marum richting Nieuw Scheemda om te assisteren.



Ook een hulpverleningsvoertuig met een kraan van brandweer Delfzijl kwam ter plekke om het dier uiteindelijk uit de put te takelen. Na ruim anderhalf uur wist de brandweer het dier uit de put de halen. Het is onbekend hoe het dier in de put terecht kwam.