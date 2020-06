06-06-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Twee verdachten aangehouden voor mishandeling 21-jarige, politie zoekt getuigen

Groningen - In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 juni is een 21-jarige man uit Tynaarlo mishandeld aan de Westersingel in de stad Groningen.

De 21-jarige jongeman is bij de mishandeling meerdere keren geschopt en geslagen. Zijn verwondingen waren dusdanig heftig dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest.



Dezelfde nacht nog heeft de politie twee mannen (20 & 21) uit de gemeente Groningen aangehouden als verdachten voor de mishandeling van de 21-jarige jongeman.

De mishandeling van de 21-jarige jongeman vond plaats omstreeks 02:30 uur nabij de kruising Westersingel met de Astraat en de Westerkade.



De politie komt graag in contact met mensen die deze mishandeling hebben zien gebeuren, of mogelijk camerabeelden van de omgeving hebben. Mocht u iets hebben gezien of gehoord, óf beschikt u over informatie wat in deze zaak van belang kan zijn? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020147095.