06-06-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Scooterrijder en automobilist botsen in de Oranjewijk

Groningen - Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Prinsesseweg is de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt, dat meldt OOGTV op haar website.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur ter hoogte van de kruising met de Johan Willem-Frisostraat. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Een automobilist en een scooterrijder kwamen met elkaar in botsing waarbij de bestuurder van de bezorgscooter ten val kwam.



De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben de scooterrijder in de ambulance behandeld. Ook de bijrijder die in de auto zat is nagekeken. Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.



Politieagenten zorgden ervoor dat het overige verkeer in goede banen werd geleid. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.