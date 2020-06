06-06-2020, Wim Henstra - 112Groningen.nl

Brandje in magnetron snel onder controle

Uithuizen - Rond 20:00 uur zaterdagavond werden de vrijwillige brandweerlieden van het korps Uithuizen opgepiept voor een brand in de gezondheidszorg bij Hunsingoheerd in Uithuizen.

Ter plaatse bleek er een brandje te zijn geweest in een magnetron in een van de woningen in het pand. Door snel optreden van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de brandweer werd erger voorkomen. De inhoud van de magnetron is op het balkon afgeblust door brandweerlieden. De schade in de woning is beperkt gebleven. Zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand.