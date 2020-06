06-06-2020, 112Groningen.nl

Man raakt te water en wordt aangehouden

Wildervank - De hulpdiensten werden vanavond rond twintig over acht gealarmeerd voor een persoon te water in een kanaal langs de J. Kammingastraat in Wildervank.

Ter plaatse bleek er een man in het water te zijn gesprongen en nogal luidruchtig te zijn. De brandweer werd ter plekke geroepen maar kon onderweg al geannuleerd worden.



Uiteindelijk is de man op de kant door politieagenten in de boeien geslagen en werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen. De man kreeg bij zijn arrestatie een spuugmasker om.



De man is na controle in de ambulance met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen, dit gebeurde onder begeleiding van de politie. De politie is een onderzoek gestart naar het incident. Waarom de man in het water was gesprongen, is niet bekend.