06-06-2020, Ingezonden

Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer weer geopend

Hoogezand-Sappemeer - De afgelopen maanden is het in ons museum jammer genoeg veel te stil geweest; daarom zijn we blij dat we weer open mogen en publiek kunnen ontvangen.

De afgelopen maanden is het in ons museum jammer genoeg veel te stil geweest; daarom zijn we blij dat we weer open mogen en publiek kunnen ontvangen.



Op zaterdag 13 juni is er in ons Brandweermuseum weer van alles te beleven. In verband met het voorkomen van nieuwe besmettingen met het coronavirus moet volgens het RIVM de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijven.



In ons museum is een looproute uitgezet waar de bezoekers zich aan moeten houden. Omdat u bij ons een kopje koffie, thee, chocolademelk, gehaktbal of ijsje kunt krijgen, hebben wij voor u een zitje op het terrein neergezet, zodat u ook buiten kunt genieten van ons historisch brandweermateriaal.



Daarnaast kunt u onze soms meer dan 100 jaar oude brandweerwagens, rijtuigen, ladderwagens en spuiten van dichtbij bewonderen en er alle gewenste informatie over verkrijgen. Kinderen kunnen met een brandslang spuiten tegen een houten brandweerman, of een brandje blussen, filmpjes bekijken en het brandweerspeelgoed bewonderen.



Onze gasten krijgen van 13.00 tot 14.00 uur een sfeervol muzikaal onthaal van de accordeonist Wim Lever, die een meester is in improviseren. Misschien kent u zijn achtergrond- en dansmuziek al uit het Grand Café of de muziekschool van het Kielzog of als vertolker van Jiddische muziek in de Klezmer groep.





De accordeon en keyboard muzieklessen van Wim Lever zijn na 1 juni gelukkig ook weer van start gegaan; hij geeft les aan beginners en gevorderden. Maak van de gelegenheid gebruik om te komen luisteren en raak geïnspireerd door deze sfeervolle, feestelijke muziek, die wij u kunnen presenteren dankzij onze goede samenwerking met het Kielzog en Wim Lever! Wij heten u op 13 juni vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur van harte welkom op Kleinemeersterstraat 158, 9611 JJ Sappemeer, tel. 06-51826079. Graag tot dan!







LET OP : Heeft u gezondheidsklachten (verkouden, benauwd, hoesten of verhoging) dan mogen wij u helaas niet ontvangen en kunt u beter thuis blijven om teleurstelling en verspreiding te voorkomen.