07-06-2020, Koen Grootoonk 112Gr. & Ruben H. & Thijs H.

Foutje bedankt: Auto rolt water in bij Eelderwolde

Eelderwolde - Aan de Woltdijk in Eelderwolde is zondag rond demiddag een auto te water geraakt. De auto is volgens omstanders van een oprit gerold en reed zo het water in. Deze stond in de neutraal stand en niet op de P.



Veel buurtbewoners kwamen een kijkje nemen wat er in de wijk aan de hand was. Een berger heeft de auto vakkundig geborgen. Dvhn Tv Noord