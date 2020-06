07-06-2020, 112Groningen.nl & Persbericht Rijksoverheid

NL-Alert controle bericht op maandag 8 juni om 12:00 uur

Groningen - Bij een ramp in jouw omgeving, wil je weten wat er aan de hand is en wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameborden en reisinformatieschermen in stationhallen.

Wanneer wordt het NL-Alert controlebericht uitgezonden?

De overheid verzendt het NL-Alert controlebericht normaal gesproken op de eerste maandag in juni en december rond 12:00 uur. Juni 2020 is daarop een uitzondering. Vanwege Tweede Pinksterdag op maandag 1 juni zendt de overheid het NL-Alert uit op maandag 8 juni 2020 rond 12:00 uur.







Hoe weet ik dat het om een controlebericht gaat en niet om een noodsituatie?

In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Het controlebericht bevat de volgende tekst:



“NL-Alert 08-06-2020 12:00: CONTROLEBERICHT. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-alert.nl ### TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english“







Waarom heb ik meerdere controleberichten ontvangen?

Het meerdere malen ontvangen van NL-Alert controleberichten kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer je de melding van het NL-Alert controlebericht niet goed wegdrukt, dan kan het NL-Alert zich opnieuw aanbieden totdat het ‘gelezen’ wordt. Ook kan op een telefoon met een Android besturingssysteem een herhaalfunctie zijn ingesteld voor algemene berichtgeving, waardoor het NL-Alert opnieuw wordt getoond.



Een andere verklaring kan zijn dat jouw mobiele telefoon het NL-Alert kan ontvangen op twee kanalen. NL-Alert wordt namelijk uitgezonden via twee verschillende kanalen: het ene kanaal is voor oude mobiele telefoons en het andere kanaal voor moderne telefoons. Sommige mobiele telefoons gebruiken beide kanalen waardoor die telefoons het NL-Alert dubbel ontvangen.







Weet wat je moet doen

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over een noodsituatie. Je ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In ieder NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je informatie en updates kunt vinden.



Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen daarbij.







Zo werkt NL-Alert

NL-Alerts worden uitgezonden door de zendmasten van de Nederlandse telecomproviders. Tijdens een ramp, ernstig incident of crisis bepaalt de overheid in welk gebied het NL-Alert wordt uitgezonden. Alle zendmasten die bereik hebben in het gebied, zenden het NL-Alert uit.