07-06-2020, Patrick Wind & Ruben H. - 112Groningen.nl

Vermoedelijk explosief gevonden in Haren

Haren - Zondagmiddag werd er door een magneetvisser vermoedelijk een projectiel gevonden in het water nabij café Friescheveen aan de Meerweg in Haren.

De magneetvisser had vermoedelijk een projectiel uit de Tweede wereldoorlog aan zijn magneet geslagen. Na de vondst van het voorwerp alarmeerde de magneetvisser de hulpdiensten die meteen met meerdere voertuigen ter plekke kwamen.



De omgeving van de plek werd door de politie afgezet met linten. De Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) vanuit Soesterberg kwam omstreeks kwart voor negen met spoed ter plekke.



In samenwerking met de politie werd het voorwerp dat werd gevonden geïnspecteerd. Leden van de EODD hebben het voorwerp grondig onderzocht en meegenomen voor nader onderzoek. Vermoedelijk gaat het om geschutsmunitie uit de Tweede wereldoorlog. Het projectiel is ongeveer 30 tot 40 cm lang.