08-06-2020, Joey Lameris 112Gr. & Raymond Meter

Ongeval letsel Paterswoldseweg Groningen

Groningen - Bij een ongeval op de Paterswoldseweg is maandagmiddag een persoon gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde op de kruising met de Hippocrateslaan. Het is onbekend hoe de twee voertuigen in botsing kwamen. De politie zal hier onderzoek naar gaan doen. De paterswoldseweg is door het ongeval in beide richtingen afgesloten

Volgens een getuige gaat het om een mislukte omkeer manoeuvre. De Peugeot wilde op de weg keren, toen de Volkswagen er boven op klapte.