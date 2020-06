08-06-2020, Oogtv.nl (Bron) & Ruben H. 112Gr.

Ree vast in hekwerk bij Haren

Haren - Hulpdiensten moesten maandagmorgen in actie komen aan de Rijksstraatweg in Haren. Op het erf van een woning was een ree vast komen te zitten in een hekwerk. Zegt Oogtv