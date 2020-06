08-06-2020, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht van inbraak auto`s in stad

Groningen - Afgelopen week zijn er in Groningen Zuid meerdere personenauto’s opengebroken, met name in de wijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn gebeurde dat.

Ben je getuige geweest of heb je informatie over deze auto-inbraken, laat het dan weten aan de politie via 0900-8844.