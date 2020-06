08-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie start proef voor beeldbellen met wijkagenten

Groningen - De politie in Groningen start aanstaande dinsdag met een pilot waarin een nieuw systeem voor beeldbellen wordt getest. Tien wijkagenten in de basisteams Groningen Noord en Groningen Zuid testen het systeem bij hun contact met burgers.

In de pilot maakt de politie gebruik van een nieuw beveiligd systeem dat geïntegreerd kan worden met andere kanalen. De komende periode van de proef is gericht op beeldbellen met wijkagenten. Later gaat de politie ook proeven uitvoeren met aangiftegesprekken en verhoren. Zegt Oogtv.

De wijkagenten uit Groningen-Noord en Groningen-Zuid die aan de pilot meedoen zijn zoals altijd bereikbaar door een terugbelverzoek te doen via 0900-8844 of politie.nl. Tijdens de pilot kan je een voorkeur aangeven voor een beeldbelgesprek of een normaal telefoongesprek.

De deelnemende wijkagenten zijn:

Marco Gaasbeek – Haren

Marten Ruiter – De Wijert

Timon Waardenburg – Coendersborg, Klein Martijn, Villabuurt, Sterrebosbuurt

Suzanne van der Velde – Vinkhuizen.

Rob Loznik – Korrewegwijk/Indische buurt West en Oost (vanaf 9 juli)

Eva Dijkman – Oosterparkwijk

Agnes Groenhagen – De Hoogte en Oranjewijk

Annemarie Schoon – Paddepoel Noord en Zuid/ Zernike

Marianne van Elp – Ten Boer

Jannie Wouda – Beijum (vanaf 7 juli)