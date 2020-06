08-06-2020, Rtv Drenthe, bron

Onderzoek naar aanpak mensensmokkel op luchthavens

Eelde - De Inspectie van Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar hoe de marechaussee mensensmokkel aanpakt op luchthavens, snelwegen en in treinen. Zegt Rtvdrenthe.

Op Groningen Airport Eelde werd afgelopen februari nog een 36-jarige man uit Amersfoort opgepakt op verdenking van mensensmokkel.

Hij werd opgepakt nadat hij twee Venezolaanse vrouwen op het vliegveld had afgezet. Zij bleken illegaal in Nederland te verblijven, in de prostitutie te werken en over flink wat geld te beschikken.

Voor meer zie Rtv Drenthe