08-06-2020

Giertank van trekker kantelt na uitwijkmanoeuvre (Video)

Zuidlaren - Op de Lageweg in Zuidlaren is maandagochtend een giertank van een tractor gekanteld op de weg.

De giertank schoot door nog onbekende oorzaak achter de trekker weg, waarna de giertank op de weg kantelde. De giertank was gevuld met ongeveer 600 liter vloeibare mest, dit stroomde uit de giertank en kwam op het wegdek terecht.



De Lageweg in Zuidlaren is door opruim- en bergingswerkzaamheden tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer. De overige hoeveelheid mest is door een boer uit de giertank gepompt.



De trekker moest uitwijken voor een automobilist, daardoor is de giertank in de berm belandt en gekanteld.