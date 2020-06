09-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijdster gaat onderuit en raakt gewond

Groningen - Een scooterrijdster is in de nacht van maandag op dinsdag met haar scooter onderuit gegaan op het fietspad langs de Rijksweg in Groningen.

Het ongeval vond plaats tussen Lewenborg en Oosterhoogebrug. Omstreeks kwart over één werden de hulpdiensten opgeroepen voor het ongeval. De scooterrijdster werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd.



Even later is de scooterrijdster met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De politie noteerde de gegevens en zette het ongeval op papier. Het is onbekend hoe of waardoor de jongedame onderuit is gegaan.