Acht mensen onwel, geen stof gevonden (Update)

Groningen - In het kantoor van de Belastingdienst aan de Kempkensberg zijn dinsdagochtend meerdere mensen onwel geworden.

De melding van een vreemde lucht kwam rond 10.40 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop uitrukten.

De hulpdiensten deden in het pand onderzoek. Voor het gebouw zitten een aantal mensen die warmtefolie om zich heen geslagen hebben gekregen.

Volgens brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper zijn in het gebouw drie mensen onwel geworden. “Zij hebben klachten en moeten door medisch personeel gecontroleerd worden. Wat er aan de hand is, is onbekend. Wij doen in het pand metingen. Daarbij maken we gebruik van meetapparatuur om te achterhalen wat er gebeurt is.” Om welke stof het gaat kon de woordvoerder nog niets zeggen.

Update:

In het pand van belastingdienst en Duostudent aan de Kemkersberg in Groningen hebben 8 personen op twee verdiepingen gezondheidsklachten ervaren. Metingen hebben nog niets opgeleverd. Uit voorzorg laten we het gehele gebouw ontruimen om verder onderzoek te kunnen doen. Aldus de brandweer woordvoerder.

In totaal waren er 348 mensen in het gebouw aanwezig. Zij zijn verzocht thuis verder te werken.

Update: De brandweer heeft geen vreemde stof gemeten in het DUO-gebouw aan de Kempkensberg in Groningen en dus kunnen alle medewerkers terug naar hun werkplek. Zegt tvnoord.

