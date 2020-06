09-06-2020, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver 112gr.

Gewonde na keukenbrandje in Ten Boer

Ten Boer - In een woning aan de Fivelstraat in Ten Boer heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Daarbij is de bewoner lichtgewond geraakt. Zegt Oogtv.nl