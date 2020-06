09-06-2020, Gijs Bouman & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij woningbrand Delfzijl

Delfzijl - Het vrijwillige brandweerkorps van Delfzijl werd dinsdagavond gealarmeerd voor een woningbrand aan de Hoenderhof in Delfzijl.

Omdat er mogelijk nog personen in de woning aanwezig waren, werd er door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand en een tweede blusvoertuig en een hoogwerker kwamen ter assistentie ter plaatse.



In eerste instantie was ook de traumahelikopter opgeroepen voor de brand, maar deze kon al snel weer retour naar airport Eelde. De straat werd door de politie afgezet om omstanders op afstand te houden.



De brand in de woning was door brandweerlieden snel onder controle. In de woning werden gelukkig geen personen meer aangetroffen door de brandweer. De woning heeft door de brand forse rookschade opgelopen. Stichting Salvage is ingeschakeld en zal ter plekke komen voor de afhandeling van de schade.