Getuigen gezocht van poging beroving in Groningen

Groningen - In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 juni, rond 04:30 uur, heeft er een poging beroving plaatsgevonden bij de Visserbrug in de stad Groningen.

Hierbij zijn twee jongens belaagd door drie daders. De drie daders fietsten voor de twee jongens en kwamen uit de richting van de Verlengde Visserstraat. Bij de Visserbrug versperden de drie jongens de weg en vond de poging beroving plaats waarbij geweld is gebruikt.



Heeft u iets gezien of gehoord óf heeft u informatie dat van belang kan zijn in het onderzoek. Bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900-884 óf via meld misdaad anoniem op 0800-7000. Vermeld dan het volgende zaaknummer: 2020150062.