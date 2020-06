09-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Alweer een projectiel gevonden in vijver Gorechtkade (Video)

Groningen - Aan de Gorechtkade is dinsdag opnieuw een explosief gevonden. In de tweede helft van de avond werd het explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het is al het tweede explosief binnen 24 uur dat uit de vijver werd gevist.

De vondst van het explosief werd gedaan aan het eind van de middag. Een magneetvisser was in de Gorechtvijver aan het vissen toen hij ineens iets naar boven haalde. Al snel bleek het te gaan om een explosief.



Daarop werden de hulpdiensten gealarmeerd. Politieagenten en de handhaving hebben de omgeving van de vijver afgezet en de Explosieven Opruimings Dienst Defensie, afgekort EODD, werd opgetrommeld. Zij waren omstreeks 21:00 uur ter plaatse bij de vijver in de Oosterparkwijk.



Medewerkers van de EODD zijn direct na aankomst een onderzoek gestart. Al snel hadden medewerkers van de EODD het projectiel veiliggesteld.



Nadat het explosief 'veilig' in een soort kluis was gelegd kon men naar het Driebond terrein om het explosief te laten ontploffen. Om 21:28 uur klonk er een stilte over het terrein. Een medewerker van de EODD telde langzaam af, "3...,2...,1..." en toen werd het explosief tot ontploffing gebracht.





Het projectiel dat dinsdagavond gevonden werd is het vierde projectiel in korte tijd. Zondag werd er een explosief gevonden aan de Meerweg in Haren, zaterdag en maandag werden er projectielen gevonden eveneens in de Gorechtvijver. Iedere keer haalden magneetvissers de spullen naar boven.