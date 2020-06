10-06-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Acht woningen ontruimd na gaslek in Finsterwolde (Update)

Finsterwolde - Bij de G. Gernaatweg in Finsterwolde is dinsdagmorgen sprake van een fors gaslek. Ongeveer acht woningen worden uit voorzorg ontruimd meldt de brandweer voorlichter.

Er is opgeschaald naar GRIP 1. De brandweer doet ter plaatse metingen. Het is bij het gehucht Hongerige Wolf. Bewoners worden bij de brandweerauto opgevangen. Over de oorzaak van het gaslek valt nog niets te zeggen.

De gaslekkage in een hogedrukleiding is ontdekt tijdens periodiek onderhoud. Omdat er gas in het schoonwaterriool terecht is gekomen zijn er tenminste 8 woningen tussen de dorpen Hongerige Wolf en Ganzedijk ontruimd zegt de brandweer.

Tv Noord

Twees