10-06-2020, Henk Frans 112Groningen.nl & Oldambtnu.nl tekst

Fietsers komen met elkaar in botsing (Update)

Heiligerlee - Op de Halteweg in Heiligerlee is afgelopen woensdag een fietser gewond geraakt. Volgens de woordvoerder van de politie kwamen twee fietsers door een onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Dat zegt Oldambtnu.nl

Beide fietsers kwamen door de botsing ten val. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Eén fietser had slecht wat schrammen na de val, de ander is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis ter controle.