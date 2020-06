10-06-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Lichtgewond na ongeval in Heiligerlee

Heiligerlee - Op de Halteweg in Heiligerlee kwam woensdag rond 10:00 uur een fietser in botsing met een automobilist.

De verwondingen vielen gelukkig mee, de persoon werd gecontroleerd in een ambulance. De toedracht van de aanrijding is niet bekend. Of vervoer naar het ziekenhuis nodig was is niet bekend.