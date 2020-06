10-06-2020, Martin Nuver 112Gr.

Man op scootmobiel raakt te water

Groningen - Bij een ongeval woensdagmiddag aan de Greinerstraat in de wijk De Hunze is een man op een scootmobiel te water geraakt. Meldt Oogtv.nl. De eerste melding was bij de Stoepemaheerd in Beijum.