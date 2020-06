10-06-2020, Martin Nuver 112Gr.

Rookontwikkeling bij keukenbrand Metaallaan

Groningen - In een woning in een flat aan de Metaallaan in de Groningse wijk Vinkhuizen heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Zegt Oogtv.nl.

De melding van de brand kwam rond 15.10 uur binnen waarop de Groninger brandweer uitrukte met een tankautospuit en een hoogwerker. "Het gaat om een woning op de vijfde verdieping", vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. "Uit de woning komt flink wat rook en een deel van de flat is ontruimd."

Volgens brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper woedde er brand in de keuken. "Toen dit vuur ontstond heeft de bewoonster een blusdeken over de pan gegooid. Dit bleek echter niet toereikend want het vuur kwam door de deken heen. Wij hebben vervolgens een blussing gedaan waarmee de brand onder controle kon worden gebracht. Stichting Salvage is ingeschakeld voor het afhandelen van de schade in de woning."





Blusdeken









Jarenlang werd het gepromoot: schaf een blusdeken aan zodat als de vlam in de pan slaat deze brand snel geblust kan worden. Uit onderzoek blijkt echter dat in sommige situaties het gebruik van een blusdeken risico's met zich mee brengt. Zo werken sommige dekens niet goed bij het doven van een pand met hete olie. De Nederlandse Brandwonden Stichting adviseert daarom om een vlam in de pan niet met een blusdeken te blussen.