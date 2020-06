11-06-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Grote telefoonstoring weer voorbij

Groningen - Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen is donderdagochtend een grote storing in het telefoonnetwerk. Daardoor is het ziekenhuis niet of zeer moeilijk bereikbaar.

Het ziekenhuis schrijft op haar sociale mediakanalen alles in het werk te stellen om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.



Hoe lang de storing nog gaat duren, is niet bekend. Niet alleen het UMCG is getroffen door de storing, ook Ziegler brandweertechniek, Visser Ambulances, Rijks universiteit Groningen en vele andere bedrijven. Het gaat om een landelijke storing in het datacenter van Vodafone.



Update: Inmiddels bereiken ons berichten dat de telefoniestoring bij Vodafone verholpen is en dat de telefoonnummers die te kampen hadden met deze storing weer bereikbaar zijn.