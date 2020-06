Rond 2.30 uur kreeg de politie melding van een steekincident aan de Westersingel. Agenten die ter plaatse kwamen troffen het slachtoffer gewond aan. Het slachtoffer en omstanders konden een signalement geven van de verdachten. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Aanhouding



Er werd met meerdere eenheden uitgekeken naar de verdachten. Al snel werden in de nabije omgeving drie mannen aangetroffen waarvan één voldeed aan het signalement. Bij de fouillering bleek één van de andere mannen een mes bij zich te dragen. Daarop zijn alle drie de mannen aangehouden. Het gaat om een 39-jarige man, 44-jarige man en 45-jarige man. Zij zijn alle drie woonachtig in Groningen.

Onderzoek



Er is direct gestart met een onderzoek. Er is een plaats delict opgesteld, waarna er sporenonderzoek is gedaan. De verdachten zullen worden gehoord en uit het onderzoek zal moeten blijken wat hun betrokkenheid is geweest. Heeft u het incident zien gebeuren? Of heeft u andere waardevolle informatie die ons kan helpen bij dit onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 0800-7000.

