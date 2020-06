11-06-2020, Politie Ommelanden Noord Facebook info

Kind raakt gewond na duw van man

Delfzijl - Op dinsdag 9 juni, tussen 19.30 uur en 20.00 uur, heeft er in het speeltuintje in de omgeving van de Biessumerwaard/ Bosplaat in Delfzijl een ruzie plaats gevonden tussen meerdere kinderen.