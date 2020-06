11-06-2020, Marc Zijlstra 112G.

Gaslek in Siddeburen blijkt loos alarm

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen is donderdagmiddag rond vier uur opgeroepen voor een melding van een gaslek op 't Haim in Siddeburen.

Bij aankomst van de brandweer zijn er metingen in-/ rondom bosschage verricht. Daarbij werd er geen gas gemeten. De brandweer keerde na een korte inzet terug naar de kazerne.