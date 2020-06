12-06-2020, Koninklijke Marechaussee, bron

Militair(35) aangehouden na aantreffen hennepplantage in woning

Westerkwartier/ Havelte - De Koninklijke Marechaussee in Havelte doet onderzoek naar een aangehouden militair, in wiens woning gisteren een hennepplantage is ontdekt.

De militair van 35 uit de gemeente Westerkwartier (Groningen) bleek na controle door de politie Noord-Nederland zo’n 200 hennepplanten in zijn woning te hebben.

Op verzoek van het energiebedrijf was de politie ter plaatse gegaan vanwege onverklaarbaar gebruik van elektriciteit in de woning. Omdat vrij snel duidelijk werd dat de bewoner militair is heeft de politie de verdachte overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.



Tijdens het onderzoek dat volgde werd een contant geldbedrag van 25.000 euro gevonden in de woning.

Het geld, de auto en telefoon van verdachte zijn in beslag genomen. De hennepplanten worden vernietigd.



De recherche van de Marechaussee doet verder onderzoek naar de aangehouden verdachte.