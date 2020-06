13-06-2020, Julian Spa & Marc Dol - 112Groningen.nl

Jongen(16) overleden bij zwemplas 'Moekesgat' in Ter Apel (Video)

Ter Apel - De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag massaal opgeroepen voor een melding van een persoon te water bij de zwemplas Moekesgat aan de Mercuriusweg in Ter Apel.

De melding kwam binnen rond vijf voor vijf waarop er meteen groots werd gealarmeerd door de meldkamer. Maarliefst drie duikteams uit Emmen, Assen en uit de stad Groningen waren onderweg naar de melding. Omdat het onduidelijk was om hoeveel personen het exact ging, werd er opgeschaald naar Middel Waterongeval.



Ook de traumahelikopter met het mobiel medisch team kwam ter plekke om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulance personeel. Duikers van de brandweer hebben na een korte zoekactie een persoon uit het water gehaald. Deze persoon is vervolgens door de hulpdiensten gereanimeerd.







Omstreeks 18:00 uur maakte de politie bekend dat de hulpverlening niet meer mocht baten, één persoon overleed ter plekke. De politie doet

onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer. Ook zal men nabij de zwemplas onderzoek gaan doen hoe deze persoon te water is geraakt en waardoor deze om het leven is gekomen.

Update :

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer een 16-jarige jongen uit Ter Apel is.

Tweet