12-06-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Waterstand Oldambtmeer te laag, sluis voor scheepvaart enkele dagen afgesloten

Winschoterzijl - Vrijdagavond heeft de Provincie Groningen in samenwerking met waterschap Hunze en Aa's de sluis bij Winschoterzijl open gezet. Dit was nodig in verband met de lage waterstand in het Oldambtmeer.

Een Inspecteur scheepvaart van Provincie Groningen zegt dat het water in een paar dagen moet stijgen met 20cm. De sluis is vanwege het "vullen" van het Oldambtmeer gesloten voor alle scheepvaart tussen het Winschoterdiep en het Oldambtmeer. Deze stremming zal volgens de inspecteur tot woensdag rond het middaguur duren.