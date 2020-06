12-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Zonnelaan hele weekend dicht voor onderhoud

Groningen - Vanaf vanavond 19:00 uur is de Zonnelaan tussen de Pleiadenlaan en de Ringweg (Noord) in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

De stremming is nodig omdat men bezig gaat met het vervangen van het wegdek aan de Zonnelaan. Zo wordt de komende dagen het huidige asfalt verwijderd, een nieuwe onderlaag aangebracht en nieuw asfalt gelegd.



Het verkeer wordt omgeleid via de Pleiadenlaan, westelijke ringweg en noordelijke ringweg. Fietsers en voetgangers kunnen langs de stremming en hebben geen hinder van de werkzaamheden.



De stremming van de Zonnelaan duurt tot maandag 15 juni 06:00 uur. Vanaf dan is de Zonnelaan weer n beide richtingen geopend voor al het verkeer op nieuw asfalt.